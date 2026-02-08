Für viele ist er einer der letzten echten Sportwagen: der Porsche 911 GT3. Jede Neuauflage wird von den Fans sehnsüchtig erwartet. Das ist in der jüngsten Ausbaustufe nicht anders. Im GRIP-Duell mit dem 80 PS stärkeren, dafür aber schweren 911 Turbo S muss der GT3 zeigen, ob die 9.000 Umdrehungen, die in seinem Saugmotor stecken, gegen die beeindruckende Biturbo-Power des großen Bruders reichen. Welcher ist schneller - GT3 oder Turbo S?