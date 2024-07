IFBB Austria Men's Physique Champion 2024 WM Teilnehmer NABBA Men's Physique Klasse 2024 in Linz Mister Austria Finalist 2017 Diverse Auftritte in österreichischen, deutschen und amerikanischen Produktionen als Schauspieler und Model (u.a. Rosenheim Cops, Soko Kitzbühel, Downhill Hollywood Produktion mit Will Ferrell, WKO und Stubay Werbekampagnen als Model, Fashion Show Slumburg als Model, Musikvideo bei der Schlagersängerin Hannah Hofer als Hauptdarsteller..)