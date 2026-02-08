Der SUV-Hype ist ungebrochen. Auch André aus München möchte ein Exemplar dieser begehrten Gattung. Möglichst außergewöhnlich soll es sein! Deshalb bittet er Luxusautohändler Hamid Mossadegh um Hilfe. Doch André braucht das Sports Utility Vehicle der Extraklasse nicht fürs Gelände, sondern für den starken Auftritt in der City. Natürlich möchte der Münchner keine Massenware. Hamid macht sich auf die Suche und checkt drei SUVs, die nicht von der Stange kommen. André muss sich entscheiden zwischen einem Range Rover Sport SVR, einem getunten Porsche Cayenne und einem besonderen Mercedes-AMG G63.