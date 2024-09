Groß-Enzersdorf hat gleich zwei Märkte, nämlich den Frischemarkt jeden Samstag und den Wochenmarkt jeden Mittwoch, wir besuchten den Wochenmarkt. Am Wochenmarkt gibt es noch den Messerschleifer neben dem Geschirrtruck vom Lackstätter. Obst, Gemüse, Wurst & Fleisch, Waren aller Art wie Bekleidung, Blumen, Geschirr, Haushalt etc., hat dieser Markt zu bieten und was für Märkte so besonders ist, er ist auch ein Ort der Kommunikation und Begegnung,