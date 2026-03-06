Fünf Fragen. Ein Hof. Ehrliche Antworten. In unserer neuen Serie „Du sog amoi: Fünf Fragen an...“ treffen wir bayerische Landwirtinnen und Landwirte direkt auf ihrem Betrieb – ohne Skript, dafür mit Herz und Haltung. Wolfgang Landsberger züchtet in Burghausen an der Alz Brillenschafe - eine der am stärksten gefährdeten Nutztierrassen Deutschlands. Ein Video über die Leidenschaft Schafzucht, Stille im Alltag und einen ganz besonderen Platz am Hof.