In der Videoreihe „Du sog amoi…“ spricht Vroni Röll über ihren ungewöhnlichen Lebensweg, ihren „wilden und verrückten“ Hofalltag und die Herausforderungen als Betriebsleiterin. Im Gespräch mit dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt erzählt sie, wie sie durch die Krankheit ihres Vaters in die Landwirtschaft hineingeworfen wurde und warum sie sich heute keinen schöneren Beruf mehr vorstellen kann. Sie berichtet vom mutigen Aufbau ihres Hofcafés, ihrer großen Leidenschaft für die Waldarbeit und formuliert einen klaren Wunsch an Verbraucher.