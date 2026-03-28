Für Barbara Neudecker ist das Leben auf dem Hof mehr als nur Arbeit – es ist Leidenschaft. Was ihren Familienbetrieb zur „Zentrale des Wahnsinns“ macht, welche Herausforderung sie jeden Tag aufs Neue Mut kostet, warum ihre Tiere ihre Kraftquelle sind und was sie sich von Verbrauchern wünscht, erzählt die 50-Jährige im Kurzinterview mit dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt.