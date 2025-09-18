Die Stuttgarter Zeitung steuert auf ihren Geburtstag zu – einen großen runden, den 80! Am 18. September 1945, 133 Tage nach Kriegsende, lief die erste, nur sechs Seiten starke, dafür 400 000 Exemplare zählende Ausgabe in Stuttgart aus der Druckmaschine der Turmhaus-Druckerei, um ein von Krieg und Nationalsozialismus gezeichnetes, erwartungsvolles Publikum mit Nachrichten zu versorgen, die nicht länger braun gefärbt und von oben diktiert waren, sondern den Geist der Freiheit und des unabhängigen Journalismus atmeten.