Die Polizei ist in dieser Challenge am Start: In einer Neuauflage von "Der Perfekte Fluchtwagen" mit Wachtmeister Schelle geben sich die GRIP-Hosts voll auf die Zwölf! Es geht darum, die Diebe der sagenumwobenen "Mona Malmedie" zu stellen. Als Dienstfahrzeug greift unser Wachtmeister unter anderem auf eine Corvette Z06 mit satten 650 PS zurück, braucht aber die Unterstützung von Motorradpolizist Jens Kuck auf seiner Blaulicht-BMW. Ob es den Gesetzeshütern in ultimativen Highspeed-Verfolgungsjagden gelingt, die beiden ausgebufften Kunsträuber Matthias Malmedie und Helge Thomsen einzubuchten? Denn die türmen erneut mit PS-starken Fluchtfahrzeugen und großen Skills am Lenkrad.