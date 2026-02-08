Dieser knackige Roadster soll die Frischluft-Fans gehörig verzücken: der neue Mercedes-AMG GT C. Schneller setzt einen derzeit kaum einer an die Luft. Dank druckvoller 557 PS aus einem 4-Liter-V8 mit zwei Turboladern gelingt dem offenen AMG der Sprint auf Tempo 100 in gerade mal 3,7 Sekunden. Erst bei satten 316 km/h ist Schluss. Da zupft es dann gehörig am Haupthaar. Der ideale Untersatz also für GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann. Sie sucht mit dem GT C in Phoenix, Arizona, den größten Achtzylinder weit und breit und bittet zum Duell.