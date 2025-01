Duell der Extraklasse: Matthias Malmedie und Cyndie Allemann fordern Elektro-Experte Alex Bangula heraus! Audi SQ8 e-tron vs. Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC. Atemberaubende Geschwindigkeitschallenges mit einem Highlight: Cyndie und Alex treten in einer nervenaufreibenden Challenge an! Eine schnelle Runde – und das mit verbundenen Augen!