Lucio Jünemann zieht es ab nach draußen: Der 23-jährige Student ist seit dieser Saison als Digital Creator für den Naturpark Altmühltal unterwegs. Mit Wanderschuhen, Kamera und jeder Menge Lust auf Abenteuer erkundet er die schönsten Ecken der Region. Wir haben ihn bei der Arnsberger Leite ein Stück begleitet und ihm bei der Arbeit über die Schulter geschaut: Wie arbeitet ein Wanderblogger und was fasziniert Lucio am Altmühltal?