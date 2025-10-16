U25 bietet Suizidprävention im Online-Chat an. Dabei haben sie sich auf junge Menschen unter 25 Jahren spezialisiert, denn in dieser Altersgruppe stellt der Suizid eine der häufigsten Todesursachen dar. Deshalb gründete der Arbeitskreis Leben Freiburg 2001 die Mailberatung, die sie nun seit über 10 Jahren gemeinsam mit dem Deutschen Caritasverband anbieten. Wenn Sie sich in einer akuten Krise befinden, wenden Sie sich an die Ambulanz einer Psychiatrie oder wählen Sie den Notruf 112. Außerdem ist die Telefonseelsorge 24/7 erreichbar: 0800 111 0 111 bzw. 0800 111 0 222.