Im Brennpunkt-Medien-Talk mit Jana Pasching schlägt Ethikexperte und Professor an der Universität Luzern Peter G. Kirchschläger Alarm: Unsere digitale Selbstbestimmung steht zunehmend unter Druck. KI, Daten und Algorithmen könnten Verhalten analysieren und gezielt beeinflussen – oft, ohne dass es uns bewusst ist. So werde aus freier Entscheidung schleichend Fremdsteuerung, mit Folgen für Demokratie, Meinung und Alltag.