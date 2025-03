Vorsicht, bestimmte Apps auf Ihrem Smartphone könnten Sie beobachten. Wie Sie die sogenannte Stalkerware erkennen, verraten wir in diesem Video. Smartphones sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken – doch sie können auch zur Gefahr werden. Mit spezieller Stalkerware lassen sich Aktivitäten ausspionieren, ohne dass Betroffene es bemerken. Ein Experte erklärt, wie du dich davor schützen kannst. Stalkerware erlaubt es Tätern, Zugriff auf Nachrichten, Fotos, Standortdaten oder sogar Kamera- und Mikrofonaufnahmen zu erhalten. Oft versteckt sie sich hinter harmlos wirkenden Apps, etwa für Kinderschutz oder Gerätesicherheit. Alarmzeichen sind erhöhter Datenverbrauch, ein schnell leer werdender Akku oder unbekannte Apps auf dem Gerät. Um dich zu schützen, solltest du Apps aus unbekannten Quellen blockieren, starke Passwörter nutzen und regelmäßig installierte Anwendungen überprüfen. Falls du Stalkerware entdeckst, lösche sie nicht sofort, sondern sichere Beweise und wende dich an Polizei oder Hilfsorganisationen. So kannst du deine Privatsphäre schützen und Täter zur Rechenschaft ziehen.