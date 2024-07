Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein war vom weltweiten IT-Ausfall betroffen. An beiden Standorten, Kiel und Lübeck, sorgte ein fehlerhaftes Software-Update der Cybersecurity-Firma Crowdstrike für Probleme. Die Ambulanzen wurden geschlossen und alle nicht zwingend wichtigen chirurgischen Eingriffe für den heutigen Tag abgesagt. Am Mittag konnten die Systeme nach und nach wieder hochgefahren werden. Spätestens am Montag soll der Normalbetrieb an beiden Standorten wieder hergestellt sein.