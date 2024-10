Video der beiden geht viral: Herrscht zwischen Nicole Kidman und Salma Hayek böses Blut?

War es nur eine unbedachte Handlung inmitten des Blitzlichtgewitters oder deutete es eine mögliche Fehde zweier Hollywood-Schwergewichte an? Ein kurzer Videoschnipsel geht derzeit viral, der bereits Ende September während der Balenciaga-Show auf der Fashion Week in Paris aufgenommen worden war. Er zeigt Nicole Kidman (57) mit großer schwarzer Sonnenbrille, die vermeintlich genervt von Salma Hayek (58) ist und bestimmt die Hand ihrer Hollywood-Kollegin wegdrückt.

In der Tat scheint es Kidman in diesem Moment nicht gefallen zu haben, dass Hayek sie an der Schulter berührte. Dabei hatte der "Desperados"-Star lediglich versucht, ihre Kollegin in Richtung der Fotografen zu drehen, die ein gemeinsames Bild der Schauspielerinnen aufnehmen wollten, denen Kidman aber den Rücken zugewandt hatte. Das "Ladys, bitte" eines der Fotografen ignorierte Kidman jedoch ebenso wie Hayeks Versuche und zog stattdessen von Dannen.

Etwas bedröppelt wirkte Hayek daraufhin zwar tatsächlich. Ein anderer namhafter Star stand jedoch bereits Schlange, um sich mit ihr ablichten zu lassen. So posierte schließlich Katy Perry (39) anstelle von Kidman mit der mexikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin.

War das der Grund für Nicole Kidmans Verhalten?

Eigentlich müssten Hayek und Kidman allein schon wegen der Luxus-Modemarke am gleichen Strang ziehen. Denn Hayeks Milliarden schwerem Ehemann François-Henri Pinault (62) gehört Balenciaga, Kidman zählt derweil zu einer der größten Markenbotschafterinnen.

Anfang Oktober hatte Hayek schließlich einige Schnappschüsse vom Event auf ihrer offiziellen Instagram-Seite veröffentlicht. Eines davon zeigt sie doch noch gemeinsam mit Kidman posierend. Doch auch bei der Aufnahme - vermuten zumindest zahlreiche Menschen im Kommentarbereich - habe Kidman eine sehr ablehnende Haltung angenommen. Während Hayek professionell in die Kamera blickt, hat der "Eyes Wide Shut"-Star den Blick gesenkt.

Ein mehr als nachvollziehbarer Erklärungsansatz für Kidmans augenscheinliche Distanz: Nur rund drei Wochen zuvor musste sie den überraschenden Tod ihrer Mutter Janelle Ann Kidman verkraften.