Wie die Walt Disney Animation Studios bekannt gaben, spielte „Vaiana 2“ an Thanksgiving 28 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und übertraf damit den bisherigen Rekord von „Die Eiskönigin II" mit 14,9 Millionen Dollar. Das Animationsmusical ist nun der erfolgreichste Thanksgiving-Film aller Zeiten und könnte allein an diesem fünftägigen Wochenende 200 Millionen Dollar einspielen und damit das Ziel des Studios von 175 Millionen Dollar übertreffen. „Wicked“ von Ariana Grande und Cynthia Erivo spielte in fünf Tagen 16,9 Millionen Dollar ein und war damit das vierthöchste Fünftagesdebüt hinter „Vaiana 2“, „Die Eiskönigin II" und "Hunger Games: Catching Fire“. „Wicked“, „Vaiana 2“ und „Gladiator II“ haben nach Angaben der Los Angeles Times seit ihrem Kinostart am vergangenen Wochenende 400 Millionen Dollar an Eintrittsgeldern eingespielt. Ursprünglich als Disney+ Serie angekündigt, wurde Vaiana 2 zu einem Fortsetzungsfilm unter der Regie von David Derrick Jr., Jason Hand und Dana Ledoux Miller. Auli'i Cravalho und Dwayne Johnson sind in ihre Rollen als „Vaiana“ und „Maui“ zurückgekehrt, während Disney auch an einer Realverfilmung arbeitet. „Die Fortsetzung des beliebten Disney-Zeichentrickfilms verkauft die Kultur des Südpazifiks an die Massen, hält sich an das Drehbuch und bietet den Fans genau das, was sie wollen“, schrieb Rolling Stone-Reporter David Fear. Die Songwriter Emily Bear und Abigail Barlow haben drei Jahre lang an der Musik für „Vaiana 2“ gearbeitet, um der „epischen Welt“ treu zu bleiben und gleichzeitig die Entwicklung der Charaktere zu reflektieren.