Diesen Monat dürfen sich Star-Wars-Fans endlich auf eine neue Geschichte aus einer weit, weit entfernten Galaxis freuen… „The Mandalorian & Grogu“ ist der erste Star-Wars-Film, der seit „Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“ in die Kinos kommt. Seit dem Erscheinen von Episode IX sind sieben Jahre vergangen, ohne dass ein neuer Star-Wars-Film in den Kinos lief. „The Mandalorian & Grogu“ überrascht mit einer unerwarteten Wendung: Der erste Star-Wars-Film seit 2019 ist eine Fortsetzung der Disney+-Serie „The Mandalorian“. Regisseur Jon Favreau beschreibt den Film als ein Projekt, das speziell für die Fans gemacht wurde. Auf StarWars.com erklärt er, wie der Film der Geschichte gerecht wird: „Bei der Serie mussten wir acht Folgen pro Jahr produzieren… Hier hatten wir die Zeit, CGI-Charaktere zu erstellen, große Kulissen zu bauen und dem Ganzen das Flair der großen Leinwand zu verleihen…“. Fans, die erst vor Kurzem zum Star-Wars-Fandom gestoßen sind und die Charaktere aus der Disney+-Serie kennen, werden den größeren Maßstab sicherlich genießen. Es bleibt abzuwarten, ob auch langjährige Star-Wars-Fans der alten Schule überzeugt werden können. Prognosen deuten darauf hin, dass der Film am Startwochenende schwächer abschneiden könnte als „Solo: A Star Wars Story“, der 2018 hinter den Erwartungen zurückblieb. „The Mandalorian & Grogu“, der den Publikumsliebling „Baby Yoda“ auf die große Leinwand bringt, erscheint am 22. Mai.