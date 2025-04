Die 98. Oscar-Verleihung wird nach neuen, von der Academy genehmigten Regeln stattfinden, die strengere Anforderungen an die Filmauswahl und eine Erweiterung der Wahlmöglichkeiten in mehreren wichtigen Preiskategorien beinhalten. Die Mitglieder der Academy müssen sich nun alle nominierten Filme einer Kategorie ansehen, um in der Endrunde abstimmen zu können, womit eine zuvor optionale Richtlinie geändert wird. Nach Angaben der Associated Press wurden frühere Gewinner oft davon beeinflusst, was die Wähler gesehen hatten, und einige gaben zu, dass sie lange oder wichtige nominierte Filme übersprungen hatten. Obwohl viele der Meinung sind, dass diese Regel überfällig ist, hat die Academy nicht erklärt, wie sie überwachen oder durchsetzen will, ob sich die Mitglieder an diese Vorschrift halten. Für den Preis für den besten internationalen Spielfilm können nun auch Filmemacher mit Flüchtlings- oder Asylstatus nominiert werden, wenn sie die kreative Kontrolle hatten und im einreichenden Land leben. Der neue Oscar für herausragende Leistungen beim Casting umfasst eine Vorababstimmung, bei der eine Auswahlliste von zehn Filmen erstellt wird, gefolgt von einer Live-Vorführung und einer Diskussionsveranstaltung. Die Mitglieder der Branche werden an einem „Bake-off“ mit Fragen und Antworten zu den Nominierten teilnehmen, um den Wählern einen besseren Einblick zu geben, bevor sie die endgültigen Gewinner in der Kategorie Casting wählen. Die Academy stellte klar, dass künstliche Intelligenz oder digitale Hilfsmittel „die Chancen auf eine Nominierung weder verbessern noch verschlechtern“, dass aber menschlicher kreativer Input weiterhin unverzichtbar sein wird. Die Academy bestätigte außerdem, dass bei der 100. Verleihung der Academy Awards im Jahr 2027 ein neuer Oscar für Stuntdesign eingeführt wird, nachdem die Branche bereits seit Jahren nach Anerkennung gerufen hatte.