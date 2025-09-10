Über 1.300 Fachleute aus der Filmindustrie, darunter Olivia Colman, Ayo Edebiri, Mark Ruffalo und Tilda Swinton, haben sich verpflichtet, israelische Filminstitutionen zu boykottieren. Die Initiative „Film Workers for Palestine“ richtet sich gegen Institutionen, die „an Völkermord und Apartheid“ gegen Palästinenser im andauernden Konflikt beteiligt sind. „Als Filmemacher, Schauspieler, Filmschaffende und Institutionen erkennen wir die Macht des Kinos an, Wahrnehmungen zu prägen“, heißt es in der Erklärung. Weitere Unterzeichner sind unter anderem Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay, Gael García Bernal, Melissa Barrera und Joe Alwyn. Die Erklärung verweist auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs zu einem „plausiblen Risiko eines Völkermords in Gaza“ und einer rechtswidrigen Besetzung. Die Erklärung unterstützt palästinensische Filmemacher, die während des Krieges unter den Angriffen Israels auf Gaza „Rassismus und Entmenschlichung“ ausgesetzt waren. Die Unterzeichner verpflichten sich, keine Filme zu zeigen oder mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die sie als mitschuldig an Aktionen gegen Palästinenser betrachten. Die Initiative folgt ähnlichen Briefen aus der Unterhaltungsindustrie, in denen Besorgnis über den Krieg in der Region Gaza zum Ausdruck gebracht wurde, der im Oktober 2023 begann.