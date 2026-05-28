Die 1970er Jahre brachten einige der größten Hollywood-Hits hervor, doch es war auch ein Jahrzehnt voller ambitionierter Filme, die vom Publikum damals nicht vollends gewürdigt wurden. Viele floppten an den Kinokassen, einige entwickelten sich jedoch zu beliebten Klassikern. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Steven Spielbergs „1941“, eine chaotische Kriegskomödie, die nach Kassenschlagern wie „Der weiße Hai“ und „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ erschien. Mit Stars wie John Belushi, Dan Aykroyd und John Candy war der Film Spielbergs Versuch, Slapstick-Komödie im großen Stil zu inszenieren. Obwohl er die Erwartungen an den Kinokassen nicht erfüllte, haben viele Fans „1941“ seither als unterschätzten Film in der Filmografie des legendären Regisseurs wiederentdeckt. Eine weitere überraschende Enttäuschung an den Kinokassen war „Charlie und die Schokoladenfabrik“ aus dem Jahr 1971. Gene Wilders Darstellung des Willy Wonka gilt heute als ikonisch, doch der Film hatte bei seinem Kinostart zu kämpfen und spielte nur mäßige Summen ein. Sein Ruf wuchs Jahre später dank wiederholter Fernsehausstrahlungen in den 1980er-Jahren und machte ihn schließlich zu einem Familienklassiker. Brian De Palmas „Phantom of the Paradise“ erlitt ein ähnliches Schicksal. Die Rockoper vermischte Elemente des „Phantom der Oper“ mit Glam Rock und schwarzem Humor und schuf so etwas weitaus Ungewöhnlicheres, als dem Mainstream-Publikum damals vertraut war. Obwohl der Film kommerziell floppte, entwickelte er sich nach und nach zu einem treuen Kultfilm, der seinen skurrilen Stil bis heute feiert. John Hustons „Der Mann, der König sein wollte“ erhielt 1975 zwar gute Kritiken, wurde aber nicht der große Erfolg, den viele erwartet hatten. Mit Sean Connery und Michael Caine in den Hauptrollen als ehemalige Soldaten auf einem gefährlichen Abenteuer gilt der Film heute weithin als eines der großen Epen der alten Schule.