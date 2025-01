'Joker: Folie à Deux“ führt die Nominierungen für die Razzie Awards, die die schlechtesten Filme und Darbietungen des Jahres auszeichnen, mit insgesamt sieben Nominierungen an. „Borderlands“, „Madame Web“, „Megalopolis“ und „Reagan“ erhielten jeweils sechs Nominierungen. Unfrosted“ erhielt vier Nominierungen, während ‚The Crow‘ zwei Nominierungen erhielt. Zu den nominierten Schauspielern gehören Cate Blanchett, Lady Gaga, Joaquin Phoenix und Jon Voight, einer der kürzlich von US-Präsident Donald Trump ernannten „Botschafter für Hollywood“. Zu den Preiskategorien gehören der schlechteste Film, der schlechteste Schauspieler, die schlechteste Schauspielerin, die schlechteste Nebendarstellerin, der schlechteste Regisseur und das schlechteste Drehbuch. Die Organisatoren scherzten, dass die Nominierten für den schlechtesten Film um eine goldene Statuette im Wert von 4,97 Dollar konkurrieren werden, und teilten ihre Gedanken zu jedem der Filme mit, die im Rennen sind. Die „Gewinner“ werden am 1. März, einen Tag vor der Oscar-Verleihung, per Video-Pressemitteilung bekannt gegeben.