HBO hat offiziell die ersten Darsteller für seine kommende 'Harry Potter'-Fernsehserie bekannt gegeben. Zu den neu angekündigten Stammgästen der Serie gehören John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall, Paapa Essiedu als Severus Snape und Nick Frost als Rubeus Hagrid. Luke Thallon ist in der wiederkehrenden Rolle des Quirinus Quirrell zu sehen, während Paul Whitehouse als Hogwarts-Hausmeister Argus Filch in der neuen Adaption auftreten wird. Die Serie wird von Francesca Gardiner geschrieben und produziert, die auch als Showrunnerin fungiert und zusammen mit Regisseur Mark Mylod die Produktion leitet. Gardiner und Mylod lobten die „außergewöhnlichen Talente“, die zur Besetzung gehören, und drückten ihre Freude darüber aus, „dass sie diese geliebten Charaktere zu neuem Leben erwecken“. Die Suche nach Harry, Ron und Hermine geht weiter, denn auf den offenen Casting-Aufruf sind über 30.000 Bewerbungen eingegangen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Sommer beginnen. HBO beschreibt die Serie als eine „getreue Adaption“ der ursprünglichen 'Harry Potter'-Buchreihe. Jede Staffel wird tief in die Welt der Zauberer eintauchen und die Geschichte sowohl für neue Zuschauer als auch für langjährige Fans der Serie zum Leben erwecken. J.K. Rowling fungiert als ausführende Produzentin. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit Brontë Film and TV und Warner Bros. Television entwickelt.