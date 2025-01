Im Februar 2024 erklärte der CEO von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dass die Serie im Jahr 2026 das Licht der Welt erblicken würde. Im Dezember wurde jedoch bekannt, dass es bis 2027 dauern könnte, bis Harry Potters Abenteuer auf dem Bildschirm zu sehen sind. Casey Bloys, Präsident von HBO und Max, bestätigte, dass es sich um eine „getreue“ Adaption handeln wird und dass „Max' neue Originalserie tief in jedes der Bücher eintauchen wird“. Zurzeit läuft das Casting für die Hauptrollen von Harry, Ron und Hermine. HBO hat sich klar für eine komplett neue Besetzung entschieden, deren Auswahl im April 2025 enden wird. Bislang haben 32.000 Kinder für die drei Zauberer vorgesprochen, und der Beginn der Dreharbeiten wurde für den Sommer 2025 in Leavesden, England, bestätigt. Auch wenn es nicht offiziell ist, könnten einige mögliche Namen durchgesickert sein: Mark Rylance oder Mark Strong als Dumbledore, Paapa Essiedu als Snape, Sharon Horgan als Minerva McGonagall und Brett Goldsten als Hagrid. Über die Rolle des Voldemort kann nur spekuliert werden, aber Ralph Fiennes hat erklärt, dass er die Übergabe des Staffelstabs an Cillian Murphy voll und ganz unterstützen würde. Es ist jedoch offiziell, dass Mark Mylod zumindest bei einigen Episoden der Serie Regie führen wird. Mylod hat unter anderem bei Episoden von „Game of Thrones“ und „Succession“ sowie bei dem Kinofilm „The Menu“ Regie geführt. Was die Länge der Serie angeht, so ist bekannt, dass sie aus sieben Staffeln bestehen wird, eine für jedes Buch. Warner Bros. Discovery hat erklärt, dass die Serie zehn Jahre lang laufen wird. J.K. Rowling wird an der neuen Serie als ausführende Produzentin beteiligt sein. Die Autorin gab eine Erklärung ab, in der sie sagte, dass das neue Projekt tief in ihre Bücher und die magische Welt eindringen wird. Die Kostümbildnerin wird Holly Waddington sein, die für ihre Arbeit in Poor Things mit Emma Stone in der Hauptrolle einen Oscar gewann. Daniel Radcliffe sagte, er sei „voll und ganz“ bei dem Projekt dabei und wünschte der neuen Besetzung viel Glück, da er sich freue, die Fackel an einen neuen Erben weiterzugeben. Tom Felton, alias Draco Malfoy, äußerte sich nicht zu der Angelegenheit, aber der Schauspieler hatte seinen Wunsch geäußert, wieder in neuen Produktionen der Reihe mitzuarbeiten.