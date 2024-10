Der ikonische eiserne Thron aus der HBO-Serie „Game of Thrones“ wurde bei einer von Heritage Auctions veranstalteten Auktion für 1,49 Millionen Dollar verkauft. Bei der Auktion boten Fans auf Erinnerungsstücke aus der Serie, darunter 900 Kostüme, Requisiten, Rüstungen, Schwerter, Waffen und Schmuck. Der begehrteste Gegenstand war der berühmte Eiserne Thron, ein beliebtes Objekt aus den acht Staffeln der Serie. Nach einem sechsminütigen Bietergefecht wurde er für 1,49 Millionen Dollar verkauft. Der Thron, der bei der Auktion verkauft wurde, ist eine Kunststoffreplik der Originalversion aus der Serie. Er wurde nach dem Original geformt und dann mit Metallic-Lack und Juwelenverzierungen veredelt. Heritage Auctions gab bekannt, dass bei der Veranstaltung 21,1 Millionen Dollar bei 4.500 Geboten erzielt wurden, was sie zur zweitumsatzstärksten Veranstaltung des Unternehmens im Bereich Unterhaltung macht. „Dies sind außergewöhnliche Schätze, die von Emmy-prämierten Kostümbildnern und Requisiteuren geschaffen wurden, die unermüdlich daran gearbeitet haben, George R.R. Martins wunderbare Romane zu adaptieren... Die Leute wollten ein Stück von der Magie von 'Game of Thrones'“, sagte Joe Maddalena, Executive Vice President von Heritage. Jon Snows charakteristisches Schwert Longclaw wurde für 400.000 Dollar verkauft, während sein schwerer Umhang der Nachtwache 337.500 Dollar einbrachte - beides Stücke, die von Kit Harington, der Snow spielte, getragen wurden. Ein graues Wildlederkleid, das von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) getragen wurde, erzielte einen Preis von 112.500 Dollar. Ein rotes Samtkleid, das Cersei Lannister (Lena Headey) bei ihrem letzten Auftritt in der Serie trug, wurde für 137.500 Dollar verkauft. „Game of Thrones' war ein Zeitgeist-Moment in unserer Kultur. Es war ein Zeitgeist-Moment im High-End-Fernsehen. Es war ein Zeitgeist-Moment in Bezug auf HBO... Es hat die Kultur beeinflusst“, sagte Jay Roewe, HBOs Senior Vice President of Global Incentives & Production Planning. Jaime Lannisters Rüstung aus schwarzem Leder wurde für 275.000 Dollar verkauft, während Gregor Cleganes Rüstung aus der Bergköniginnengarde für 212.500 Dollar versteigert wurde, einschließlich seines Eideswächter-Langschwertes.