Warner Bros. Discovery hat bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für die neue „Harry Potter“-Serie nächsten Sommer in Leavesden, dem Originalschauplatz, beginnen werden. Showrunner Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod gaben bekannt, dass 32.000 Kinder für die Hauptrollen in der Produktion vorgesprochen haben. Berichten zufolge sichtet das Casting-Team jeden Tag zwischen 500 und 1.000 Vorsprechbänder und beabsichtigt, sich jedes einzelne anzusehen. Mylod sagt, er wolle die Tradition der „brillanten Theaterschauspieler im Vereinigten Königreich“ fortsetzen, die die erwachsenen Figuren spielen, während die jungen Charaktere von Newcomern gespielt werden. Gardiner und Mylod bestätigten, dass sie sich an den kanonischen Altersangaben orientieren werden: Snape, möglicherweise gespielt von Paapa Essiedu, wird in den 30ern sein, während James und Lily Potter 21 Jahre alt sein werden, das Alter, in dem sie starben. Die Serie, die letztes Jahr offiziell bei HBO Max in Auftrag gegeben wurde, soll über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgestrahlt werden. Die Vorbereitungen für die Serie waren nicht einfach, da die Autorin J.K. Rowling mit ihren Ansichten über Transgender-Identität immer wieder für Gegenwind sorgte. HBO stellte sich in einer Erklärung hinter die Autorin und erklärte, sie „habe das Recht, ihre persönlichen Ansichten zu äußern. Wir werden uns weiterhin auf die Entwicklung der neuen Serie konzentrieren, die von ihrer Beteiligung nur profitieren wird.“