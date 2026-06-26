Superheldenfilme gehören zu den größten Kassenschlagern Hollywoods und haben Comic-Helden zu globalen Ikonen gemacht. Im Laufe der Jahre hat das Genre mehrere Milliarden-Dollar-Blockbuster und einige der umsatzstärksten Filme aller Zeiten hervorgebracht. Hier sind die umsatzstärksten Superheldenfilme aller Zeiten. Als „The Avengers“ 2012 in die Kinos kam, revolutionierte er das Superhelden-Genre, indem er Iron Man, Captain America, Thor, Hulk und viele weitere Marvel-Helden in einem Film vereinte. Es war das erste große Crossover dieser Art und bewies, dass Marvels ambitioniertes Filmuniversum auch auf der großen Leinwand funktionieren kann. Der Film spielte weltweit rund 1,52 Milliarden Dollar ein und etablierte Marvel endgültig als dominierende Kraft der Popkultur. „Spider-Man: No Way Home“ erschien 2021 und wurde durch die Wiedervereinigung mehrerer Generationen von Spider-Man-Stars sofort zum Kassenschlager. Neben Tom Holland begeisterten die Rückkehr von Tobey Maguire und Andrew Garfield langjährige Fans und präsentierten eine der größten Storylines der gesamten Reihe. Der Film spielte weltweit rund 1,923 Milliarden US-Dollar ein und war damit der erfolgreichste Film des Jahres. 2018 legte „Avengers: Infinity War“ die Messlatte höher, indem er Dutzende Marvel-Helden im Kampf gegen Thanos vereinte. Das schockierende Ende ließ die Zuschauer gespannt auf das Finale warten, während der gigantische Umfang den Film zum bis dato ambitioniertesten Marvel-Film machte. Er spielte weltweit rund 2,052 Milliarden US-Dollar ein und erreichte als einer der Filme aller Zeiten am schnellsten die Milliarden-Dollar-Marke. Marvels größter Kassenerfolg gelang mit „Avengers: Endgame“. Der 2019 erschienene Film schloss die Infinity Saga nach über einem Jahrzehnt zusammenhängender Geschichten ab. Die Kombination aus emotionalen Momenten und gewaltigen Actionsequenzen ließ ihn weniger wie einen Film, sondern vielmehr wie ein weltweites Ereignis wirken. Weltweit spielte der Film rund 2,799 Milliarden Dollar ein und ist damit der erfolgreichste Superheldenfilm aller Zeiten.