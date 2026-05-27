Für Fans können sich Fernsehfiguren im Laufe einer langjährigen Serie wie echte Menschen anfühlen. Das ist mit ein Grund, warum manche Serientode so hart treffen, besonders wenn die Zuschauer sie nicht vorhersehen. Hier sind einige der schockierendsten Serientode der Fernsehgeschichte (Spoiler inklusive). Einer der denkwürdigsten ereignete sich im Finale der vierten Staffel von „Breaking Bad“, als Giancarlo Espositos Gus Fring ein grausames Ende fand. Serienschöpfer Vince Gilligan soll Esposito im Vorfeld gewarnt haben, dass dem Drogenboss in der Folge buchstäblich das Gesicht weggesprengt werden würde. Esposito erinnerte sich später an seine Antwort: „Na gut, solange es fantastisch ist!“ Auch hinter den Kulissen spielte Drama eine Rolle beim Ausstieg von Charlie Sheens Figur aus „Two and a Half Men“. Nach Sheens öffentlichem Streit mit Serienschöpfer Chuck Lorre wurde Charlie Harper auf dramatische Weise aus der Sitcom geschrieben, indem er von einer U-Bahn überfahren wurde. Dieser Schritt ebnete letztendlich den Weg für Ashton Kutchers Einstieg in die Serie. Unterdessen schockierte „Grey’s Anatomy“ die Fans, als Patrick Dempseys Figur Derek Shepherd in der elften Staffel den Serientod starb. Laut Executive Producer James D. Parriott gab es vor Dempseys Ausscheiden angeblich Bedenken der Personalabteilung und Spannungen am Set. Trotzdem waren die Zuschauer bestürzt über den Verlust einer der beliebtesten Figuren der Serie. Und für viele Fans von „The Walking Dead“ gab es kaum einen brutaleren Tod als den von Steven Yeuns Glenn Rhee. Nachdem er sieben Staffeln der Apokalypse überlebt hatte, wurde der Publikumsliebling in der ersten Folge der siebten Staffel von Negan zu Tode geprügelt – eine Anspielung auf die Handlung von Robert Kirkmans Original-Comicreihe.