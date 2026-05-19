Die 1990er Jahre trieben Gangsterfilme in eine düsterere und unberechenbarere Richtung. Kriminalgeschichten wurden gewalttätiger und spiegelten oft das Chaos wider, das die Charaktere umgab. Es war ein Jahrzehnt, in dem die Darbietungen roh, intensiv und absolut unvergesslich wirkten. Dies sind die größten Gangsterfilm-Schauspieler der 1990er Jahre… Samuel L. Jackson brachte eine völlig neue Energie in Gangsterfilme, insbesondere in „Pulp Fiction“ von 1994. Als Jules Winnfield vereint er Einschüchterung mit Charisma und trägt lange Dialogpassagen mit absoluter Kontrolle vor, bevor er blitzschnell in explosive Gewalt umschlägt. Es ist eine Performance, die dazu beitrug, das Bild des modernen Filmgangsters neu zu definieren. Joe Pesci blieb in diesem Jahrzehnt eine der unvergesslichsten Figuren des Gangsterkinos. In „Goodfellas“ ist seine Darstellung von Tommy DeVito unberechenbar und furchteinflößend, wobei er Humor und plötzliche Brutalität auf eine absolut authentische Weise ausbalanciert. Später in diesem Jahrzehnt spielte er erneut an der Seite von Robert De Niro in „Casino“ und brachte wieder explosive Energie auf die Leinwand. Damit bewies er einmal mehr, warum er so eng mit dem Genre verbunden ist. Robert De Niro dominierte das Gangsterkino der 1990er-Jahre. In „Goodfellas“ wirkt seine Darstellung des Jimmy Conway oberflächlich betrachtet ruhig und charmant, doch unterschwellig lauert eine ständige Bedrohung. In „Casino“ brachte er eine andere Energie ein und verkörperte Ace Rothstein mit eiskalter Präzision, die sich langsam auflöst, als seine Welt zusammenbricht. In beiden Filmen zeigte De Niro, wie wirkungsvoll Zurückhaltung in Gangsterdarstellungen sein kann. Al Pacino prägte die Gangsterfilme der 90er-Jahre mit einer Reihe eindrucksvoller Darbietungen, die sowohl Stärke als auch Verletzlichkeit zum Ausdruck brachten. In „Carlito’s Way“ wirkt seine Darstellung des Carlito Brigante nachdenklich und tragisch und konzentriert sich auf einen Mann, der verzweifelt versucht, seiner Vergangenheit zu entfliehen. Zusammen mit seiner Arbeit in Filmen wie „Donnie Brasco“ aus dem Jahr 1997 bewies Pacino einmal mehr, warum er für eine ganze Generation im Zentrum des Gangsterkinos stand.