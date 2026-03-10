Wenn in der Nachbarschaft etwas Seltsames vor sich ging, waren sie zur Stelle. Als „Ghostbusters“ im Juni 1984 Premiere feierte, wurde der Film schnell zum Komödienklassiker und brachte Fortsetzungen, Merchandise-Artikel und einen unvergesslichen Titelsong hervor. Doch was geschah mit dem Originalteam, nachdem sie die Protonenrucksäcke an den Nagel gehängt hatten? Dan Aykroyd, der den Film zusammen mit seinem Co-Star Harold Ramis geschrieben hatte, setzte nach dem übernatürlichen Erfolg seine erfolgreiche Karriere fort. Der ehemalige „Saturday Night Live“-Star wirkte in Filmen wie „My Girl“, „Tommy Boy“ und „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ mit und wurde dabei sogar für einen Oscar nominiert. Jahrzehnte später jagt er immer noch Geister und kehrte zuletzt 2024 für „Ghostbusters: Frozen Empire“ zurück. Nach „Ghostbusters“ folgte Bill Murray eine Reihe beliebter Komödien, darunter „Was ist mit Bob?“ und „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Später erhielt er eine Oscar-Nominierung und einen Golden Globe für „Lost in Translation“ und arbeitete häufig mit dem Filmemacher Wes Anderson zusammen. Er wirkte in Filmen wie „Die Royal Tenenbaums“ und „Die Tiefseetaucher“ mit. Harold Ramis blieb eine prägende kreative Kraft in Hollywood. Er war Co-Autor der Kultkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und schrieb Drehbücher wie „Reine Nervensache“ und „Reine Nervensache 2“. Der amerikanische Schauspieler und Filmemacher starb 2014 im Alter von 69 Jahren. Ernie Hudson war derweil in Film und Fernsehen sehr aktiv und wirkte in Projekten wie „The Crow“, dem HBO-Drama „Oz“ und der Komödie „Grace and Frankie“ mit. Zuletzt erregte er Aufsehen mit seiner bemerkenswert fitten Statur, als er mit über 70 Jahren für „Ghostbusters: Frozen Empire“ warb.