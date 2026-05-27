Nur wenige Filmreihen haben Hollywood so geprägt wie „Star Wars“. Mit über 10 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis weltweit zählt die Science-Fiction-Saga zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Hier sind die erfolgreichsten „Star Wars“-Filme aller Zeiten… Für viele Fans gilt „Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ nach wie vor als Maßstab. Der zweite Teil der Originaltrilogie spielte umgerechnet etwa 1,6 Milliarden US-Dollar ein und lieferte mit Darth Vaders schockierender Offenbarung an Luke Skywalker eine der berühmtesten Wendungen der Filmgeschichte. Einer der größten modernen Erfolge der Reihe war „Episode VIII – Die letzten Jedi“. Die 2017 erschienene, kontroverse Fortsetzung spielte weltweit rund 1,3 Milliarden US-Dollar ein, inflationsbereinigt etwa 1,8 Milliarden US-Dollar. Mit einem Budget von über 300 Millionen US-Dollar zählt sie zu den teuersten „Star Wars“-Filmen überhaupt. Kritiker lobten den visuellen Anspruch, doch viele langjährige Fans waren hinsichtlich der erzählerischen Entscheidungen gespalten. Ein weiterer enormer Erfolg gelang mit „Episode I – Die dunkle Bedrohung“. Nach einer 16-jährigen Pause zwischen den Trilogien war die Vorfreude auf das Prequel, das 1999 erschien, riesig. Der Film spielte weltweit rund eine Milliarde Dollar ein, was heute etwa zwei Milliarden Dollar entspräche. Trotz der enormen Einspielergebnisse wurde der Film zu einem der umstrittensten Teile der Reihe, wobei vor allem das Erzähltempo und die Dialoge kritisiert wurden. „Episode VII – Das Erwachen der Macht“, erschienen 2015, belebte die Reihe für eine neue Generation. Mit zurückkehrenden Stars wie Harrison Ford und Carrie Fisher sowie den Neuzugängen Daisy Ridley und John Boyega spielte der Film weltweit fast 2,1 Milliarden Dollar ein. Der größte Erfolg von „Star Wars“ bleibt jedoch „Episode IV – Eine neue Hoffnung“. Mit einem bescheidenen Budget von nur 11 Millionen Dollar produziert, spielte George Lucas’ Weltraumoper heute umgerechnet über 4 Milliarden Dollar ein und revolutionierte das Blockbuster-Kino. Der Film, mit dem alles begann, „Eine neue Hoffnung“, schuf ein ganzes Imperium und trug maßgeblich dazu bei, „Star Wars“ zu einem globalen Phänomen zu machen.