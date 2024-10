Der 3. Oktober wird als „Mean Girls"-Tag gefeiert, und zwar dank einer inzwischen ikonischen Szene aus dem Kultklassiker „Mean Girls“ von 2004. In dem Film erinnert sich Cady Heron, gespielt von Lindsay Lohan, an einen entscheidenden Moment mit ihrem Schwarm Aaron Samuels (Jonathan Bennett). In einer Off-Stimme erinnert sich Cady: „Am 3. Oktober fragte er mich, welcher Tag heute sei“, woraufhin sie antwortete: „Es ist der 3. Oktober“. Dieser einfache Austausch ist seither zu einem denkwürdigen Moment für die Fans geworden, der den 3. Oktober als inoffiziellen Tag zu Ehren des Films markiert. Jedes Jahr überschwemmen die Fans die sozialen Medien mit Memes, Zitaten und Hommagen, um „Mean Girls“ an diesem Tag zu feiern. Sogar die Darsteller machen mit. Im Jahr 2022 schloss sich Lohan dieser Tradition an, indem sie den Tag mit einer Werbeaktion für ihren neuen Film „Falling for Christmas“ verband. Der Film ist nach wie vor ein kultureller Meilenstein, der sogar ein Broadway-Musical und eine Verfilmung im Jahr 2024 inspirierte Während die neueste Version gemischte Kritiken erhielt, ist der 3. Oktober weiterhin eine Erinnerung an den bleibenden Einfluss des Films auf die Popkultur.