Denzel Washington hat kürzlich enthüllt, dass eine Szene, in der er einen homosexuellen Kuss hatte, aus dem kommenden Film „Gladiator II“ gestrichen wurde. In einem Interview mit Gayety wurde Washington gefragt: „Wie schwul ist das römische Imperium?“, worauf er antwortete: „Ich habe in dem Film tatsächlich einen Mann geküsst.“ Der Hollywood-Star fuhr fort: „Aber sie haben es rausgenommen, sie haben es geschnitten, ich glaube, sie hatten Angst.“ „Ich habe einen Mann auf die Lippen geküsst und ich glaube, sie waren noch nicht bereit dafür. Ich habe ihn etwa fünf Minuten später getötet. Das ist Gladiator. Es ist der Kuss des Todes“, sagte Washington. Paul Mescal erzählte Entertainment Weekly außerdem, dass ein improvisierter Kuss zwischen ihm und Pedro Pascal aus dem Film geschnitten wurde. Die Fortsetzung von Ridley Scotts Oscar-gekröntem Film aus dem Jahr 2000 hat von den Kritikern überwiegend positive Kritiken erhalten, der Independent nannte ihn „puren Spaß“. Einige Kritiker bezeichneten ihn jedoch als „Scotts enttäuschendste Fortsetzung seit Prometheus“.