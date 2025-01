GRIP-Chaos auf vier Rädern! In der neuesten Challenge gehen Matthias und Niki baden – im wahrsten Sinne des Wortes! Die beiden Moderatoren testen den Ford Ranger Raptor und den VW Amarok PanAmericana, in dem sie in der Laderampe baden. Während einer hinten chillt und das Planschen genießt, fährt der andere den Pickup durchs Gelände, und es gilt, so wenig Wasser wie möglich entweichen zu lassen. Ist es der Ranger mit seinen 292 PS oder der Amarok mit bulligen 241 Pferdestärken? Lasst euch überraschen – Action, Spaß und jede Menge Splash garantiert!