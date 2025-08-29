Deutsche Autofahrer verbringen im Durchschnitt rund 41 Stunden pro Jahr mit der Suche nach einem Parkplatz. Die Anwohner im Nürnberger Stadtteil Gostenhof dauert es in den kommenden zwölf Monaten wohl noch etwas länger. Der Grund: vier sogenannte Superblocks, also autofreie Zonen. Über die neue Feierabend-Situation sind die Anwohner aber nicht nur verärgert. 58 Parkplätze sind weggefallen. Knapp einen Monat prägen sie das Bild im Stadtteil Gostenhof: Vier Superblocks sind seit Anfang August in dem Szene-Viertel aufgebaut – ganz nach dem Vorbild der katalanischen Metropole Barcelona. Ziel des Projekts ist es, den Durchgangsverkehr zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.