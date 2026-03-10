Der Mercedes-AMG GT 63 PRO könnte der echte Konkurrent für den Porsche 911 werden. Mit 612 PS, verbessertem Fahrwerk und überarbeiteter Aerodynamik bietet er mehr Power als der Standard-GT 63 und will dem Elfer die Stirn bieten. GRIP-Testfahrer Jan-Erik Slooten testet ihn auf dem Circuito Ascari in Südspanien. Zudem beantwortet er in einem Q&A die spannendsten Fragen aus der GRIP-Community. Schlägt sich der AMG auch sportlich?