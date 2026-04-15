Ab dem 1. Mai 2026 ist der Ticketkauf in den Bussen der VAG Nürnberg nur noch bargeldlos möglich. Fahrgäste können Einzelfahrscheine und Tagestickets dann mit Girocard, gängigen Kreditkarten sowie mobilen Systemen bezahlen. Grund für die Umstellung ist die stark gesunkene Nachfrage nach Barzahlungen. Zuletzt lag der Anteil des Barverkaufs im Bus laut VAG bei nur noch 0,6 Prozent des Umsatzes. Durch den Wegfall von Bargeld soll der Ticketkauf schneller und einfacher werden. Zudem entfällt für das Fahrpersonal der Umgang mit Bargeld, was das Risiko von Überfällen verringern und den organisatorischen Aufwand reduzieren soll. An Ticketautomaten, in privaten Verkaufsstellen sowie im Kundencenter der VAG am Nürnberger Hauptbahnhof bleibt Barzahlung weiterhin möglich.