Die China Film Foundation hat angekündigt, dass klassische Martial-Arts-Filme mit Bruce Lee, Jackie Chan und Jet Li mit KI neu gemastert werden. Zu den 100 Filmen, die neu gemastert werden, gehören „Drunken Master“, „Fists of Fury“ und „Once Upon a Time in China“. Das Projekt, das auf dem Shanghai Film Festival vorgestellt wurde, setzt KI ein, um Bild, Ton und Produktionsqualität zu verbessern und gleichzeitig die Geschichte und Ästhetik zu bewahren. „Von Bruce Lee bis Jackie Chan, von Crouching Tiger, Hidden Dragon bis Wolf Warrior - diese Filme haben der Welt die Vitalität und den Geist des chinesischen Volkes gezeigt. Sie sind unsere filmischen Visitenkarten für die Welt“. Zhang Qilin, Vorsitzender der Stiftung „KI ist der Pinsel, aber Kreativität ist die Seele“, sagte der Vorsitzende von Canxing Media, Tian Ming, und lud globale Partner ein, sich der Initiative anzuschließen. Zehn Filme werden in der ersten Phase priorisiert, wobei 13,9 Millionen Dollar für das KI-gesteuerte Kung-Fu-Filmerbe-Projekt bereitgestellt werden. Das Projekt umfasst auch „A Better Tomorrow: Cyber Border“, eine Neuinterpretation des Films aus dem Jahr 1986, der als der erste vollständig von KI produzierte Animationsfilm gilt. Die Rolle der KI beim Filmemachen ist nach wie vor umstritten. 2025 wurden Oscar-Anwärter wie „The Brutalist“ und „Emilia Perez“ wegen ihrer durch KI veränderten Darbietungen kritisiert.