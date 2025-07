Großer Aufruhr in Feuchtwangen: Kommt bald eine Betonbrecheranlage?

Großer Aufruhr herrscht aktuell in Sommerau – einem Gemeindeteil von Feuchtwangen. Der Grund: Die Herz Entsorgung und Logistik GmbH möchte sich erweitern und eine Betonbrecheranlage errichten- etwa 300 m entfernt von den nächsten Bewohnern. Nebenan ist das Gebäude der Lebenshilfe. Einige Bürger Sommeraus sind deshalb außer sich- so auch Rudolf Dauberschmidt. Er selbst wohnt 400 Meter entfernt und lebt seit seiner Geburt in Sommerau.