In Erlangen steht der kostenlose Busverkehr in der Innenstadt vor dem Aus. Das Modellprojekt, das Anfang 2024 gestartet war, soll voraussichtlich zum 31. Dezember 2026 enden. Ein Ausschuss hat bereits einstimmig empfohlen, das Angebot nicht fortzuführen, die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat Ende April – sie gilt als Formsache. Sowohl die Stadtverwaltung als auch der Verkehrsverbund VGN sprechen sich gegen eine Verlängerung aus. Gründe sind geringe Nutzungszahlen, das Deutschlandticket und Kosten, die nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen stehen.