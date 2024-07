Mehr E-Fahrzeuge, weniger Verbrenner. So soll es in Zukunft auf den Straßen aussehen. Das ambitionierte Ziel der Bundesregierung: 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030. Im April lag die Zahl aber deutlich darunter – bei rund 1,5 Millionen. Das geht aus einer Studie des Verkehrsministeriums hervor. Fraglich also, ob das Ziel erreicht wird. In Mittelfranken arbeiten verschiedene Unternehmen momentan stark daran, E-Mobilität und Nachhaltigkeit im Fahrzeugbereich voranzutreiben.