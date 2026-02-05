Statt Tinder und Swipen nach links und rechts wurde in Osnabrück live gepitcht. Beim PowerPoint Dating Event “Match My Mate” übernehmen die Freundinnen und Freunde das Mikro und präsentieren in einer 6-minütigen Präsie den Single, den sie verkuppeln wollen. Nach der Präsentation darf das Publikum Fragen stellen und wer möchte, lernt sich danach bei Drinks und Musik weiter kennen.Match My Mate – Dating ohne Filter, aber mit PowerPoint und in Real Life.