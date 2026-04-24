Anne Wünsche geht beim Dating einen eher direkten Weg. Nach ihrer Trennung ist sie wieder auf Partnersuche und spricht offen darüber, dass körperliche Anziehung für sie von Anfang an wichtig ist. Sie möchte nicht lange warten, um herauszufinden, ob es auch auf dieser Ebene passt. Für sie gehört zum Kennenlernen deshalb nicht nur das Gespräch, sondern auch Nähe. Trotzdem betont sie, dass sie keine lockeren Bekanntschaften sucht. Ihr Ziel ist eine feste Beziehung, in der sowohl Gefühle als auch körperliche Harmonie stimmen. Ihre Offenheit versteht sie nicht als Oberflächlichkeit, sondern als eine ehrliche Art, früh Klarheit zu bekommen. Ihr neues Leben auf Mallorca erlebt sie mit gemischten Gefühlen. Einerseits genießt sie die Umgebung und ihre Unabhängigkeit, andererseits fehlt ihr jemand, mit dem sie ihren Alltag teilen kann. Besonders in ruhigen Momenten wird ihr bewusst, dass ihr eine Partnerschaft fehlt. Bei der Partnersuche nutzt sie unter anderem Dating-Apps, stellt aber fest, dass es nicht immer einfach ist, jemanden zu finden, der wirklich zu ihr passt. Auch die Sprachbarriere kann das Kennenlernen erschweren. Trotz ihrer offenen Einstellung hat sie klare Vorstellungen: Sie findet, dass beim ersten Schritt oft noch der Mann die Initiative ergreifen sollte. Insgesamt zeigt sie sich selbstbewusst und weiß genau, was sie will – eine Beziehung, die auf Vertrauen, Nähe und gemeinsamen Zielen basiert.