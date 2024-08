Auch am 3. Spieltag der Regionalliga Südwest kann der 1. Göppinger SV keinen Dreier einfahren. Beim Bahlinger SC verliert der Aufsteiger in Unterzahl mit 0:1.











Die Regionalliga-Südwest ging an diesem Wochenende in die nächste Runde - und der 1. Göppinger SV muss weiter auf den ersten Sieg warten. Der Neuling verlor gegen den Bahlinger SC am Samstagmittag mit 0:1. Die Gäste aus Göppingen mussten mehr als 60 Minuten lang in Unterzahl spielen und kämpfte bis in Nachspielzeit unverdrossen um einen Zähler. Ein Tor in der 75. Minute von Lukas Sonnenwald besiegelte dann aber die - für die Göppinger am Ende auch verdiente - Niederlage.