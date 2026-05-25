Video auf TikTok: Martin Scorseses Tochter wehrt sich gegen Hasskommentare

Nach der Bekanntgabe einer neuen Schauspielrolle wurde Francesca Scorsese in den sozialen Medien mit verletzenden Kommentaren zu ihrem Aussehen überhäuft. In einem Video wehrte sie sich nun öffentlich gegen die Hater.
Francesca Scorsese (26), die jüngste Tochter von Regisseur Martin Scorsese (83), hat in einem TikTok-Video auf eine Welle gehässiger Kommentare reagiert, die sie nach der Ankündigung einer neuen Serienrolle ereilte. Die 26-Jährige hatte gepostet, dass sie in der zweiten Staffel von "Mr. & Mrs. Smith" (Prime Video) zu sehen sein wird - und damit offenbar einen Sturm in den sozialen Netzwerken ausgelöst.