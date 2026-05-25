Video auf TikTok: Martin Scorseses Tochter wehrt sich gegen Hasskommentare

Nach der Bekanntgabe einer neuen Schauspielrolle wurde Francesca Scorsese in den sozialen Medien mit verletzenden Kommentaren zu ihrem Aussehen überhäuft. In einem Video wehrte sie sich nun öffentlich gegen die Hater.

Francesca Scorsese (26), die jüngste Tochter von Regisseur Martin Scorsese (83), hat in einem TikTok-Video auf eine Welle gehässiger Kommentare reagiert, die sie nach der Ankündigung einer neuen Serienrolle ereilte. Die 26-Jährige hatte gepostet, dass sie in der zweiten Staffel von "Mr. & Mrs. Smith" (Prime Video) zu sehen sein wird - und damit offenbar einen Sturm in den sozialen Netzwerken ausgelöst.

Francesca beschrieb die Reaktionen als die schlimmsten, die sie bislang über sich lesen musste. Nutzer hatten sie unter anderem als "fett" und "hässlich" bezeichnet, Vergleiche mit einem "Kühlschrank" wurden gezogen, ein User nannte sie "Miss Piggy". Francesca zitierte diese Kommentare in dem Video bewusst und ließ die Absurdität dabei für sich sprechen.

"Was zum Teufel spielt das für eine Rolle?"

Dass sie als Tochter eines der bekanntesten Filmregisseure der Welt privilegierte Startbedingungen hat, räumte sie ohne Umschweife ein. Den Vorwurf des "Nepo-Babys" kennt sie, er trifft sie nicht mehr unvorbereitet. "Ich verstehe das. Ich weiß, dass mir Türen geöffnet werden", sagte sie - fügte aber hinzu, dass sie trotzdem hart arbeite, leidenschaftlich bei der Sache sei und sich ihren Platz erkämpfen wolle.

Was sie nicht hinnehmen will, ist Körperfeindlichkeit unter dem Deckmantel von Kritik. "Ich bin nicht die Schönste, ich bin nicht die Dünnste auf der Welt - ich habe Kurven, das weiß ich. Aber was zum Teufel spielt das für eine Rolle?", fragte sie in die Kamera.

Die Eskalation hat für Francesca eine Vorgeschichte: Bereits zuvor hatte sie sich von X verabschiedet, weil die Plattform ihr schlicht zu toxisch geworden war. Nun beobachtet sie dieselbe Entwicklung auf TikTok - eine Plattform, die sie bislang als Rückzugsort empfunden hatte. "So viele Trolle, so viele Bots, Menschen, die gezielt darauf aus sind, jemandem den Tag zu versauen oder jemanden fertigzumachen." Und sie fügte etwas hinzu, das über persönliche Betroffenheit weit hinausgeht: "Das ist die Art von Dingen, die Menschen das Leben kostet. Eure Worte haben Gewicht."

Sie selbst sei stark genug und habe mit solchen Kommentaren schon jahrelang zu tun. Ihr Vater zählt zu den einflussreichsten Filmemachern überhaupt - ein Erbe, mit dem sie täglich umgehen muss. "Ich weiß, dass er als Person immer über mir stehen wird", sagte sie in ihrem Clip, betonte aber auch, sich nicht klein machen zu lassen. In der Kommentarspalte bedankte sie sich für die positive Resonanz auf ihre Video: "Es gibt hier so viele liebe Kommentare, und ich kann zwar nicht jedem einzelnen antworten, aber ich bin überwältigt von der Zuneigung und Unterstützung, die ihr mir entgegenbringt, und möchte einfach nur sagen, dass ich euch alle liebe und schätze."