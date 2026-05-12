Video auf TikTok: Katy Perry nimmt Verlobung ihres Ex Josh Groban mit Humor

Katy Perry hat humorvoll auf die Nachricht reagiert, dass sich ihr Ex-Freund Josh Groban verlobt hat. Auf TikTok inszenierte sich die Sängerin mit Tränen in den Augen zu ihrem eigenen Hit "The One That Got Away", den sie einst über den US-Sänger geschrieben hatte.
Mit einer Portion Selbstironie hat Katy Perry (41) sich nach der Verlobung ihres ehemaligen Freundes Josh Groban (45) gemeldet. Auf TikTok postete die Sängerin ein Video, in dem sie mit theatralischem Schluchzen zu ihrem eigenen Hit "The One That Got Away" zu sehen ist - jenem Song, von dem sie selbst einmal verriet, er handle von Groban.