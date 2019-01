1 Joshua Kimmich hat in einem Video Heiner Brand parodiert. Foto: dpa

Am Freitagabend trifft Deutschland bei der Handball-WM im Halbfinale auf Norwegen. Die Bayern-Profis Thomas Müller, Leon Goretzka und Joshua Kimmich können es wohl kaum erwarten.

München - Die Bayern-Profis Thomas Müller, Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind vor dem WM-Halbfinale Deutschland gegen Norwegen in Hamburg (20.30 Uhr) voll im Handball-Fieber. Thomas Müller postete am Freitagnachmittag ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem der Ex-VfB-Spieler Joshua Kimmich eine ganz neue Qualität offenbart.

Der Nationalspieler parodiert den ehemaligen Handball-Nationaltrainer Heiner Brand und macht dabei eine gute Figur. Nicht nur die Stimme hat große Ähnlichkeit mit Heiner Brand – auch sein Schnauzer passt dabei gut ins Bild. Am Ende des kurzen Clips springt auch noch Leon Goretzka im Stile eines Handballers aus dem Hintergrund hervor. Bei so einer Unterstützung kann der Weg der deutschen Handballer doch eigentlich nur nach Dänemark ins Finale führen.