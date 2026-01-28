Video-App: US-Tiktok kämpft nach Neuordnung mit technischen Problemen

Die Übertragung des US-Geschäfts von Tiktok an neue Investoren sicherte die Zukunft der Video-App in den USA. Der Neustart verlief jedoch alles andere als reibungslos.
San Francisco - Tiktok kämpft in den USA zum Start des neuen Gemeinschaftsunternehmens unter Regie von US-Investoren mit technischen Problemen. Ein Stromausfall bei einem der Rechenzentren am Wochenende habe eine Kettenreaktion von Störungen ausgelöst, die immer noch nicht ganz behoben seien, teilten die Betreiber des US-Geschäfts mit. Unter anderem könne es Probleme beim Veröffentlichen von Beiträgen geben.