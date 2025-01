Video-App: Tiktok trifft auf Skepsis beim Obersten US-Gericht

1 Wenige Tage vor dem drohenden Aus hofft Tiktok darauf, zumindest einen Aufschub vom Obersten Gericht der USA zu bekommen. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Tiktok droht in wenigen Wochen das Aus in den USA, wenn die Video-App nicht verkauft wird. Nun hört sich das Oberste Gericht die Argumente der Beteiligten an.











Washington - Die Video-App Tiktok ist beim Versuch, das bald drohende Aus in den USA abzuwenden, auf skeptische Richter am Obersten Gericht in Washington getroffen. So verwies Richterin Amy Coney Barrett darauf, dass das betreffende Gesetz nicht ein Verbot der App fordere, sondern lediglich den Verkauf durch den aktuellen Besitzer Bytedance vorschreibe. Damit hätten Tiktok und Bytedance die Möglichkeit gehabt, durch eine Trennung den Fortbestand der Plattform in den USA zu sichern, argumentierte sie.